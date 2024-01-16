Экономист предрек доллар в районе 85–90 рублей весной 2024 года

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К весне этого года американская валюта будет стоить в районе 85–90 рублей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Дениса Перепелицу.

При этом он уточнил, что этот прогноз будет зависеть от действий российского Центробанка, продажи валютной выручки экспортерами и конъюнктуры мировых цен на нефть.

"Пока тенденции таковы, что рубль, скорее всего, будет поддержан растущими нефтяными котировками. Однако этот факт может послужить основанием снижения поддержки рубля со стороны правительства и Банка России, что обеспечит рублю устойчивость", – сказал Перепелица.

По словам эксперта, если стоимость нефти не увеличится, то, вероятно, власти РФ включатся в поддержку курса рубля и обеспечат его закрепление в заданном диапазоне.

12 января доллар торговался ниже 88 рублей впервые с 23 ноября 2023 года. Утром этого же дня валюта упала на 0,42%, до 88,22 рубля. В свою очередь, евро был на уровне 96,85 рубля (-0,32%), а китайский юань стоил 12,275 рубля (минус 0,39%).

До этого экономист Аяз Алиев заявил, что курс доллара в феврале этого года остановится в диапазоне 87–95 рублей.