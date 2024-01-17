Россияне осуществили в декабре рекордные в 2023 году покупки валюты

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Россияне в декабре закупили валюту на рекордную для прошлого года сумму – 179 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

По данным ЦБ России, евро и доллары составляли большую часть. Крупнейшими продавцами иностранной валюты на рынке были системно значимые кредитные организации (СЗКО) – агенты по реализации валютной выручки экспортеров. За прошлый месяц они продали валюту в рамках торгов на Московской бирже на сумму 588,2 миллиарда рублей – на 14% превышает показатели ноября 2023 года.

Ранее Центробанк объяснил, что ослабление курса рубля в декабре 2023 года было связано с операциями по выкупу активов у компаний из недружественных стран, а также с ростом спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками и снижением цен на нефть.

По данным регулятора, валютный рынок испытывал кратковременные периоды волатильности, однако экспортеры продолжали соблюдать высокие продажи иностранной валюты.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что плавающий курс национальной валюты зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Российский лидер назвал стабильной ситуацию на финансовом рынке РФ и подчеркнул, что самое главное – это обеспечить предсказуемость.



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