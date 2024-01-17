В ЦБ РФ назвали причинами ослабления рубля в декабре выкуп активов и падение цен на нефть

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Ослабление курса рубля в декабре 2023 года было связано с операциями по выкупу активов у компаний из недружественных стран, а также с ростом спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками и снижением цен на нефть. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков за декабрь 2023 года, опубликованном Банком России.

По данным Центробанка, валютный рынок испытывал кратковременные периоды волатильности, однако экспортеры продолжали соблюдать высокие продажи иностранной валюты, благодаря чему по итогам декабря 2023 года рубль ослаб всего на 1% относительно американского доллара.

В целом за месяц крупнейшие экспортеры увеличили чистые продажи валюты на 6,6% – до 14,8 миллиарда долларов.

Между тем население России в предыдущем месяце закупило валюту на рекордные за 2023 год 179 миллиардов рублей. Уточняется, что 90 миллиардов приходится на биржи, а еще около 89 – на крупнейшие банки.

Ранее Минфин РФ сообщил, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ) больше не осталось активов в евро.

В предыдущем месяце 114,9 миллиарда китайских юаней, 232 тысячи килограммов золота и 573 миллиона евро были проданы за 2,9 триллиона рублей. В результате на 1 января 2024 года общий объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей.

Ранее Владимир Путин заявлял, что плавающий курс национальной валюты зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Российский лидер отметил стабильную ситуацию на финансовом рынке РФ и подчеркнул, что самое главное – обеспечить стабильность и предсказуемость.

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