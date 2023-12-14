Путин назвал курс рубля плавающим и зависящим от разных условий

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Плавающий курс рубля зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Однако президент отметил стабильную ситуацию на финансовом рынке РФ и считает, что самое главное – обеспечить стабильность и предсказуемость. По его мнению, сегодня страна добивается этой цели. Кроме того, комментируя курс рубля, он сказал, что все нормализуется, это носит временный характер.

Российский лидер добавил, что Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, в связи с чем растут доли других валют во внешней торговле страны. Так, с его слов, на сентябрь доля рубля была 40%, юаня – 33%, а совокупное использование доллара и евро – 24%. Путин также напомнил, что в 2021 году во внешней торговле России совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля 11–13%, а юаня – 0,4%.

Он заявил, что Запад "стреляет себе в ногу", когда ограничивает возможности России использовать доллары и евро как резервные мировые валюты.

Помимо этого, свою роль сыграл и указ о регулировании валютной выручки, который также повлиял на курс рубля, сказал Путин, добавив, что в прошлые годы не было никаких ограничений, поскольку было достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем экспорта РФ, было понятно движение капитала. Но сейчас, продолжил он, сведения закрыты, правительство и ЦБ не видят, что происходит с теми объемами средств, которые выручают экспортеры.

Президент подчеркнул, что у властей появилось законное желание посмотреть, как накапливаются рубли, куда и в каком количестве они идут. В этом смысле указ и ввел элементы определенного контроля, объяснил Путин.

По его словам, у властей возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, куда и в каких объемах они идут. В этом смысле указ и ввел элементы определенного контроля, отметил Путин.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал, что ЦБ 15 декабря может вновь повысить ключевую ставку. Он считает, что факторов в пользу увеличения ключевой ставки сейчас больше, чем поводов ее сохранить на прежнем уровне.

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