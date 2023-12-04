Экономист спрогнозировал ключевую ставку в РФ в 2024 году

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В 2024 году в России возможно снижение ключевой ставки до 12–13% с нынешних 15. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

"Исходя из слов председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в следующем году в регуляторе ожидают снижения ключевой ставки, предполагают, что это может произойти. И вполне реально, что так и будет", – отметил эксперт.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Исходя из риторики Центробанка, есть надежда, что в 2024-м ключевая ставка начнет постепенно снижаться и переходить в нейтральную. Сейчас она пока повышенная. Регулятор может опустить ее до 12–13% в следующем году.

Во многом ключевая ставка будет зависеть от курса американской валюты, добавил эксперт.

"Если доллар будет расти (например, уйдет к 100), а рубль – падать, то Центробанк не будет сокращать ключевую ставку. Если доллар будет спускаться к 80 рублям, то это может дать сигнал к сокращению", – пояснил Остапкович.

Ранее глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов отметил, что на сегодняшний момент нет никаких показателей, которые бы сигнализировали об ускорении годовой инфляции. Она идет близко к верхней границе прогнозируемого диапазона в 7–7,5%.

