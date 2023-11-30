30 ноября, 17:01Экономика
Экономист назвал потолок курса доллара до апреля 2024 года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Максимально возможный курс доллара до апреля 2024 года составит 90 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.
По прогнозам специалиста, существенных изменений курса американской валюты до президентских выборов в России ждать не стоит.
"Важный фактор, что до апреля 2024 года действует указ об обязательной продаже экспортной выручки, который влияет на курс. Это примерно один срок. Март – президентские выборы, апрель – окончание действия указа", – пояснил экономист.
Вместе с тем эксперт не исключил, что в дальнейшем курс американской валюты может пойти вверх. "Что будет после апреля, предсказать достаточно сложно. Но все-таки я думаю, что факторы повышения доллара преобладают над понижением", – отметил Остапкович.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2023 года в России был пройден пик инфляционного давления. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Вместе с тем спад годовой инфляции, по прогнозам регулятора, начнется только весной следующего года.
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