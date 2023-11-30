Экономист назвал потолок курса доллара до апреля 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Максимально возможный курс доллара до апреля 2024 года составит 90 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

По прогнозам специалиста, существенных изменений курса американской валюты до президентских выборов в России ждать не стоит.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ До выборов президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года, курс доллара как раз меняться не будет. Он составит порядка 86–88 рублей за доллар, максимум 90. Возможны даже моменты снижения до 82, может быть до 80 рублей за доллар.

"Важный фактор, что до апреля 2024 года действует указ об обязательной продаже экспортной выручки, который влияет на курс. Это примерно один срок. Март – президентские выборы, апрель – окончание действия указа", – пояснил экономист.

Вместе с тем эксперт не исключил, что в дальнейшем курс американской валюты может пойти вверх. "Что будет после апреля, предсказать достаточно сложно. Но все-таки я думаю, что факторы повышения доллара преобладают над понижением", – отметил Остапкович.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Скорее всего, после апреля доллар пойдет немного наверх. Я не думаю, что он поднимется до 100 рублей. Но даже если это произойдет и доллар будет 98–100, то ничего страшного не случится. <...> В конце концов долларовая составляющая на руках у населения не такая уж и большая.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2023 года в России был пройден пик инфляционного давления. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Вместе с тем спад годовой инфляции, по прогнозам регулятора, начнется только весной следующего года.

