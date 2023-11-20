Экономист объяснил, почему юань подвинул евро

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Новый тренд на расчет в национальных валютах и цифровые площадки привел к изменению расстановки сил на валютном рынке. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктора экономических наук Константина Ордова.

Юань опередил европейскую валюту в расчетах через SWIFT. Как отметил эксперт, раньше Пекин ограничивал международную торговлю, однако изменения подтолкнули Китай к распространению валюты.

"Китай – главный держатель долга Америки. У страны не осталось шансов этот долг вернуть. Китай стал понимать, что становится заложником США и доллара. Не остается других вариантов, кроме как перейти на операции в национальной валюте", – сказал собеседник издания.

По словам экономиста, так Китаю удобнее взаимодействовать с другими странами. Систему SWIFT вытесняют цифровые платформы, которые способны совмещать национальные платежные системы и операции с оплатой в нацвалютах.

Ранее финансовый аналитик Денис Буйволов спрогнозировал, что доллар будет торговаться по 92–95 рублей. По словам Буйволова, ключевую поддержку российская валюта продолжает получать от обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки.

Также аналогичный прогноз по доллару дал аналитик Владимир Чернов. Он отметил, что если экспортеры будут продавать валютную выручку согласно указу президента, то есть вероятность укрепления стоимости российской национальной валюты до 90 рублей за доллар.

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