Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

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На следующей неделе доллар будет торговаться по 92–95 рублей. Об этом "Газете.ру" сообщил финансовый аналитик Денис Буйволов.

"Ключевую поддержку рубль продолжает получать со стороны обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки. Еще один фактор за рубль – жесткость политики ЦБ", – сообщил он, отметив положительное влияние на рубль повышение ключевой ставки.

Между тем цены на нефть Brent в ближайшее время, по мнению Буйволова, могут оставаться на уровне 90 долларов за баррель. Улучшить позиции топлива может позволить снижение курса доллара на мировом рынке.

В заключение эксперт назвал важной стоимость доллара на уровне 92,5 рубля.

До этого аналогичный прогноз по доллару на следующую неделю дал аналитик Владимир Чернов. Он отметил, что если на следующей неделе экспортеры будут продавать валютную выручку согласно указу президента, то есть вероятность укрепления стоимости российской национальной валюты до 90 рублей за доллар.



"Деньги 24. Итоги": ЦБ повысил ключевую ставку