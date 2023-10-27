Экономист рассказал, как повышение ключевой ставки до 15% скажется на россиянах

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Повышение ключевой ставки до 15% годовых приведет к подорожанию займов для россиян. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

Ранее Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку с 13 до 15% годовых. В регуляторе пояснили это тем, что сейчас значительно усилилось инфляционное давление.

По словам Остапковича, поскольку ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который ЦБ РФ выдает кредиты коммерческим финансовым организациям, в связи с новым повышением займы для потребителей в банках подорожают.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Для россиян, которые привыкли брать потребительские кредиты, после повышения ключевой ставки они станут значительно дороже. Когда поднимается ключевая ставка, тут же все банки поднимают ставки по своим внутренним кредитам. И по потребительским, и по инвестиционным. Ставки по ипотекам тоже вырастут.

Экономист добавил, что повышение ставки отразится на новых займах, но не будет распространяться на взятые ранее кредиты.

"Как правило, закон обратной силы не имеет. То есть если вы взяли кредит под старые проценты, маловероятно, что их вам поднимут. Только недобросовестные банкиры могут поднять ставку, но это все прописано в договоре", – пояснил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, в каком случае может начаться снижение ключевой ставки. По ее словам, такое решение допустимо, когда произойдет устойчивое уменьшение инфляции. В ЦБ РФ прогнозируют, что это может произойти в 2024 году.

