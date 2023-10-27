Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в 2024 году

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К снижению ключевой ставки можно будет перейти после устойчивого уменьшения инфляции, которое может произойти, по прогнозу Банка России, в 2024 году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом она отметила, что Банк России будет готов вновь увеличить ключевую ставку, если инфляция не начнет снижаться. По ее словам, у совета директоров осталось еще одно заседание до конца 2023 года, где возможно будет принято решение или о повышении ставки, или о ее сохранении.

Поэтому глава ЦБ еще раз обозначила, что все решения будут зависеть от данных, которые поступают в конкретный момент времени.

"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", – сообщила Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что регулятор имеет эффективный арсенал ресурсов для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%. Глава ЦБ также напомнила, что инфляция устойчиво отклоняется от целевого показателя с 2021 года, поэтому такой долгий регресс в этом вопросе может приводить к "разъякориванию" инфляционных ожиданий и потере ориентиров экономическими агентами.

"Опыт показывает, что в таких условиях период поддержания высоких ставок должен быть долгим", – заявила Набиуллина.

Кроме того, глава ЦБ рассказала, что совет директоров Банка России рассматривал три возможных варианта решения по ключевой ставке. Однако, как она утверждает, ее сохранение не обсуждалось.

"Обсуждались варианты повышения ставки на 1, на 1,5 и на 2 процентных пункта. Но консенсус и подавляющее большинство в процессе обсуждения склонилось к ставке на 2 процентных пункта, учитывая тот анализ, о котором я говорила", – заключила она.

Ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года. Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.

В своем заявлении Центробанк указал, что снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет осуществляться медленнее, чем ожидалось. На этом фоне, продолжил регулятор, требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%