Путин назвал бюджет РФ сбалансированным и надежным

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Российский бюджет является надежным и сбалансированным, заявил Владимир Путин на встрече с молодыми учеными по ситуации в ракетно-космической отрасли, отвечая на вопрос одного из участников о секвестировании федеральной космической программы.

"Это не секвестирование (федеральной космической программы. – Прим. ред.), там идет определенное ужимание отдельных статей бюджета. В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что все зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли к освоению сегментов работы.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Из документа следует, что доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 триллиона рублей в 2024 году, 33,552 триллиона рублей – в 2025-м и 34,051 триллиона рублей – в 2026-м. Кроме того, расходы ожидаются в 36,66, 34,382 и 35,587 триллиона рублей соответственно.



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