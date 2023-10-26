ГД приняла в I чтении проект трехлетнего бюджета на 2024–2026 годы

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Думские депутаты утвердили в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Из документа следует, что доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 триллиона рублей в 2024 году, 33,552 триллиона рублей – в 2025-м и 34,051 триллиона рублей – в 2026-м. Кроме того, расходы ожидаются в 36,66, 34,382 и 35,587 триллиона рублей соответственно.

Согласно проекту, дефицит бюджета остановится на уровне 1,595 триллиона рублей в 2024-м, 0,83 триллиона рублей – в 2025-м и 1,536 триллиона рублей – в 2026-м.

Как уточняли ранее в кабмине, при формировании нового трехлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед россиянами и решения задач, обозначенных президентом РФ.

Проект представили на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития в электронном формате. Такой подход предполагает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.



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