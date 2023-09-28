28 сентября, 13:19Экономика
Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доходы столичного бюджета за последние 12 лет увеличились в 3,2 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
"Но распределение изменилось. Если доходы Москвы за этот период выросли в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет выросли в четыре раза", – уточнил градоначальник.
При этом он заметил, что доходы российской столицы зависят в том числе от экономики всей страны. По его словам, в экономическом плане Москва справляется, однако это было бы невозможно без поддержки федеральных властей.
Ранее Владимир Путин заявил, что экономика РФ смогла выстоять перед беспрецедентным внешним давлением и к настоящему времени полностью восстановилась. По его словам, ВВП России вышел на уровень 2021 года.
Сергей Собянин принял участие в дискуссии о трансформации экономики на финансовом форуме
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