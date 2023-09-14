Годовой план по строительству спортобъектов досрочно выполнили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству спортивных объектов. В городе уже появились 14 новых сооружений, работы по строительству которых планировали закончить в 2023 году, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За счет инвесторов возвели восемь объектов, общая площадь которых составила 83 тысячи "квадратов". Средства на строительство еще шести сооружений площадью 35 тысяч "квадратов" взяли из городского бюджета.

Наиболее масштабными проектами стали физкультурно-оздоровительный комплекс "Качаловский", бассейн Московского среднего специального училища № 4 имени А. Я. Гомельского и Дворец спорта "Некрасовка". В их реализацию вложился город.

В свою очередь, благодаря инвесторам появились академия спорта "Динамо", спортивный-оздоровительный комплекс в жилом кластере в Ватутинках, ледовый дворец "Кристалл" и каток "Сталкер".

Ранее Сергей Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке на улице Юрия Никулина. Новый спортивный манеж предназначен для всесезонных занятий, уточнил он.

Объект начали строить в июне 2021 года и закончили в марте текущего года. Финансирование осуществлялось за счет внебюджетных средств. Здание возвели на участке площадью 4 гектара в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина.



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