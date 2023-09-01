ФОК с двумя бассейнами появится в Гольянове в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами появится в районе Гольяново в следующем году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ФОК расположится на Алтайской улице, владении 33. Строители уже завершают бетонирование фундаментной плиты, до конца сентября планируется завершить монолитные работы на подземном этаже.

Объект площадью около четырех тысяч квадратных метров будет включать два бассейна, спортивный зал, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения. Для обеспечения хорошей инсоляции предусмотрено панорамное остекление.

Прилегающую территорию благоустроят. Единая пропускная способность объекта, который будет приспособлен для маломобильных групп граждан, составит 1 130 человек в сутки.

Загрутдинов напомнил, что количество спортивных объектов в Москве увеличили более чем в два раза. Это позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершилось строительство апарт-комплекса с бассейнами, спа-зоной и рестораном на крыше. Шестиэтажный комплекс состоит из двух секций, объединенных пристройкой с подземным уровнем. На одном из подземных уровней располагается парковка на 48 машино-мест.

