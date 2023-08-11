Собянин: еще два летних бассейна появится на берегу Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Власти Москвы приняли решение построить в городе еще два летних бассейна, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, объекты появятся прямо на берегу Москвы-реки. Один возведут на Воробьевской набережной, второй – около Нескучного сада или Парка Горького.

"Место, хорошо известное многим поколениям москвичей", – добавил он.

Ранее стало известно, что до конца этого года завершится строительство здания волейбольной школы "Ника" на Волжском бульваре. Готовность объекта оценивается в 90%. Сейчас активно идет благоустройство прилегающей территории.