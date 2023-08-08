В ОЭЗ "Технополис "Москва" представили первые в РФ высокоточные цифровые насосы-дозаторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научно-производственная компания VDK, которая находится в особой экономической зоне "Технополис "Москва", запустила в массовое производство первые в РФ высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, инновация может быть задействована в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.

"Кроме того, в этих изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления", – поделился он.

Такие изделия можно использовать при создании напитков, продовольствия, лекарственных препаратов, нефтепродуктов и другого. Насосы обеспечивают высокое качество финальной продукции. Предполагается, что устройства смогут заменить аналогичные изделия ушедших с российского рынка немецких брендов.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, в свою очередь, заявил, что компания VDK осуществляет деятельность в особой экономической зоне с 2015 года. За это время производитель представил свыше пяти тысяч систем и аппаратов для широкого спектра технологических задач. Помимо этого, с начала 2022-го количество специалистов компании увеличилось в два раза.

По словам Дегтева, выпуск подобного оборудования раньше был возможен лишь в Германии, США и Италии. Производственные мощности компании находятся на территории особой экономической зоны Москвы на площадке "Печатники".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что обрабатывающие предприятия города в период с января по май этого года увеличили выпуск своей продукции на 11,1%. Мэр поделился, что такие компании обеспечивают Москву пищей, одеждой, лекарственными препаратами, стройматериалами и другими товарами.