Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличит вдвое отгрузку аппаратов для вибротерапии

Фото: телеграм-канал "ОЭЗ "Технополис Москва"

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" – компания "Электронинвест" – вдвое нарастит отгрузку аппаратов для вибротерапии в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.

"Лечебный аппарат для вибротерапии "Элин-Мед" является социальным проектом резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" и изначально разрабатывался для реабилитации пациентов с детским церебральным параличом. В 2023 году отгрузка продукта для лечебных и лечебно-профилактических учреждений страны увеличится в два раза и составит свыше 40 аппаратов", – сказал Ефимов.

Он уточнил, что "Электронинвест" за 30 лет выпустил в серийное производство более 300 видов источников вторичного электропитания. При этом устройства состоят исключительно из российских компонентов.

Как отметил Ефимов, выручка компании в первом квартале этого года составила около полумиллиарда рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, аппараты для вибротерапии не являются профильной продукцией "Электронинвеста". При этом он отметил, что на данный момент российский рынок вибротренажеров представлен в основном японскими и китайскими аналогами, чем и объясняется спрос к отечественной продукции.

Вибротерапия положительно влияет на кости и сухожилия, а также на нервную систему. Такой метод существенно сокращает время реабилитации при различных травмах и нарушениях двигательной активности. Вибростимулятор среди прочего помогает сбрасывать вес и поддерживать форму.

Генеральный директор "Электронинвеста" Емельян Полянский рассказал, что прибор использует вибрацию низких частот – от 5 до 35 герц. При использовании вибростимулятора увеличивается поступление кислорода в организм, запускается процесс лимфодренажа, а также повышается упругость мышечной ткани и нормализуется артериальное давление и обмен веществ.

Между тем генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что реабилитационное оборудование компании является обладателем золотого знака "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века". Аппарат разработали в 2015 году, а последнее обновление произошло в 2022 году.

Ранее "Технополис "Москва" был признан лидером по эффективности, количеству созданных рабочих мест и объему налогов, уплаченных в государственный бюджет, в рейтинге особых экономических зон (ОЭЗ) России.

Дегтев рассказал, что организация благоприятных условий для реализации задач бизнеса в ОЭЗ является ключевым фактором, привлекающим инвесторов. Московская особая экономическая зона предлагает комплексное функциональное решение, добавил он.

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