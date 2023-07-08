Собянин: стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва" прошли более 800 студентов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стажировку в высокотехнологичных компаниях – резидентах ОЭЗ "Технополис Москва" прошли свыше 800 студентов, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Проект "ТехноСтажировка" был запущен в начале 2022 года. Молодые специалисты набираются опыта работы, а предприятия сразу готовят профессионалов на востребованные и дефицитные вакансии.



"Для высокотехнологичных производств важно как можно раньше привлекать начинающих специалистов, чтобы они еще на стадии обучения получали требуемые профессиональные навыки", – отметил мэр российской столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы расширили возможности гарантийной поддержки бизнеса, включив в перечень субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в важных городских отраслях.

Оформить поручительство через "Корпорацию "МСП" теперь могут столичные предприниматели, ведущие бизнес в сферах производства (в том числе высокотехнологичного), IT и креативных индустриях, занимающихся научными исследованиями, разработками и туризмом, отметил он.

Собянин заявил, что объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса расширится