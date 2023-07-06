Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл цех металлообработки и роботизированной сварки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" производитель медтехники "ТЗМОИ" запустил цех металлообработки и роботизированной сварки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.

"Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" благодаря новому цеху по металлообработке и роботизированной сварке на 25% повысит производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. Реализация проекта позволила также на 30% увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест примерно до 120, только в новом цехе смогут дополнительно трудоустроиться 30 человек", – отметил Ефимов.

Ефимов добавил, что объем привлеченных инвестиций достиг около 120 миллионов рублей.

Новый цех занимает площадь 1,7 тысячи квадратных метров, увеличивая производственную площадь завода до 3,3 тысячи "квадратов". Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря мощности предприятия компания может ежегодно приозводить более 1,5 тысячи единиц медицинской техники.

Вместе с тем, по словам гендиректора "ТЗМОИ" Александра Просвирякова, основная часть производства была роботизирована и автоматизирована. Просвиряков добавил, что значительная часть производства выполняется благодаря операторам, которые работают на станках с числовым программным управлением.

При этом отмечается, что завод не имеет аналогов по уровню локализации и объема производства в России. В качестве примера приводятся дезинфекционно-моечные машины для медизделий, уровень локализации которых достигает 100%.

В то же время гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, подчеркнул задействование современного машиностроительного комплекса в производстве. По его словам, он является основой рабочего процесса. Комплекс позволяет проводить металлообработку, роботизированную сварку и другие операции с высокой степенью автоматизации технологического процесса.

Предприятие "ТЗМОИ" входит в группу компаний "Фармстандарт", компания главным образом занимается производством медицинской техники в сфере систем инфекционного контроля. В частности, к производимым компанией товарам относятся паровые, низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки обеззараживания медицинских отходов, дезинфекционно-моечные машины.

Ранее сообщалось о планах освободить от налога на сверхприбыль резидентов ОЭЗ в России. Речь идет только о тех компаниях, которые осуществляли капитальные вложения в 2018 и 2019 годах и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.

Эксперты считают, что такие меры позволят придать дополнительный импульс развитию резидентов ОЭЗ, а также улучшить инвестклимат в России.

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