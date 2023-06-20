Выручка российских компаний за 2022 год впервые превысила квадриллион рублей

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Выручка российских компаний за прошлый год впервые в истории РФ превысила квадриллион рублей и увеличилась в два раза по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Так, за 2022 год организации из РФ задекларировали перед налоговой выручку на сумму примерно 1,27 квадриллиона рублей.

Тем не менее прибыль компаний увеличилась незначительно – с 29,4 триллиона в 2021 году до 31,1 триллиона рублей при средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль фактически снизилась.

Кроме того, отмечается, что рост доходов по итогам прошлого года до 1,27 квадриллиона рублей связан с ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на различные товары и услуги.

Ранее сообщалось, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в прошлом году реализовали продукцию на 58,1 миллиарда рублей, выручка предприятий увеличилась на 64,8%.

До этого стало известно, что с января по март этого года объем платных услуг московских предприятий достиг 708,5 миллиарда рублей. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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