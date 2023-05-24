Столичные компании сферы услуг за три месяца увеличили оборот более чем на 8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по март этого года объем платных услуг московских предприятий достиг 708,5 миллиарда рублей. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, лидирующую позицию в этой области занимают электронные сервисы, а также сферы культуры и спорта.

"Наибольший рост в первые три месяца этого года демонстрировали цифровые услуги: подписки на онлайн-кинотеатры, электронные сервисы, облачные хранилища. Выручка в этом сегменте составила 44,5 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 76,1%", – поделился Ефимов.

Вице-мэр указал, что в этом сегменте потребители чаще отдают предпочтение цифровым сервисам. Он отметил, что это говорит о развитии внутреннего рынка после ухода из России ряда иностранных онлайн-ресурсов.

Следом за электронными сервисами по объему выручки расположились учреждения культуры. За январь – март их обороты достигли 23,9 миллиарда рублей, увеличившись на 43,8%. На третьем месте остановилась сфера туризма. Так, выручка гостиниц и турагентов за указанный период составила 24,5 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем ранее.

Между тем в департаменте экономической политики и развития Москвы добавили, что в рост оборотов также продемонстрировали сферы образования и спорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные предприятия, которые работают в сфере научных исследований и разработок, за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть. По словам мэра, они смогли заработать 65,4 миллиарда рублей.