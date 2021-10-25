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Москва 24

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Общество

09:50

"Почта России" начала доставку посылок в Москве при помощи роботов-курьеров "Яндекса"

общество технологии

Фото: Москва 24

"Почта России" будет доставлять посылки при помощи роботов-курьеров "Яндекса", сообщает РИА Новости.

Услуга уже работает в офисе в Хамовниках. Всего в течение месяца доставка запустится из 27 отделений. Там будут трудиться 36 роботов.

Воспользоваться услугой можно с помощью приложения почтового оператора в операционной мобильной сети Android. Ее стоимость составляет один рубль. Если адрес входит в зону покрытия, то опция будет видна после выбора доставки на дом.

Яндекс.Ровер – это робот-курьер для перевозки небольших грузов. Он автоматически планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Робот может ездить по городским тротуарам со скоростью 5–8 километров в час.

Он предназначен как для работы летом, так и зимой – может выполнять заказы в разных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября отделения "Почты России" будут работать в обычном режиме.

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