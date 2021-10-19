Москва вводит новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19

16:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице введут новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.
С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать режим самоизоляции по месту постоянного жительства или на садовых участках. Домашний режим могут не соблюдать пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели коронавирусом в течение полугода либо сделали прививку.
При этом прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.
С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года столичные работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Требование о переходе на удаленную работу не касается привитых и переболевших работников, а также не распространяется на сотрудников медорганизаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и ряда других стратегических отраслей.
В Москве увеличили требования об обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ними предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.
По словам мэра Москвы, если сравнивать с августом текущего года, число выявляемых случаев COVID-19 выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания.
"Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1 200–1 500 человек ежедневно", – сообщил градоначальник.
Собянин уточнил, что в 2 раза выросло и число пациентов, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Однако между ситуациями с заболеваемостью ковидом в 2021 и 2020 году, по словам мэра, есть различия. Благодаря активной вакцинации была создана серьезная прослойка людей, защищенных от инфекции. Так, первый компонент вакцины получили 5 миллионов москвичей.
Кроме того, система здравоохранения столицы приспособилась к работе в условиях пандемии и стала в состоянии быстро наращивать мощности госпиталей для зараженных ковидом, не снижая объемы экстренной и плановой помощи.
Но, с другой стороны, по словам Собянина, этой осенью эпидемиологическая ситуация достаточно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в 2020 году.
"И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения", – отметил мэр. Из 3 миллионов москвичей в возрасте старше 60 лет сделали прививку всего лишь 1,14 миллиона человек – чуть больше трети.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 79 регионах России, стабильная ситуация отмечается лишь в шести субъектах федерации. По ее словам, наиболее явная тенденция к осложнению эпидемиологической ситуации отмечается в регионах, где ограничительные меры принимаются не в полной мере.
Москва вводит новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19
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