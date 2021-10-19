Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 недостаточно QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны", – сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.
В связи с ситуацией с коронавирусом в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.
Голикова предложила объявить нерабочие дни в России из-за COVID-19
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