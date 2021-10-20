Отделения "Почты России" будут работать по обычному графику с 30 октября по 7 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября отделения "Почты России" будут работать в обычном режиме. Об этом говорится в телеграмм-канале компании.

"Ведь мы непрерывно действующая организация – остановка нашей работы критично повлияет на жизнь людей", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом. Нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября включительно на всей территории страны с сохранением заработной платы.

Кроме того, регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут сами ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.