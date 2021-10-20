Путин поддержал введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

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Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября включительно на всей территории страны с сохранением заработной платы. Кроме того, регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут сами ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

С соответствующим предложением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В складывающихся условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы переломить негативное развитие ситуации", – отметила Голикова, добавив, что регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении с 25 октября в Москве домашнего режима для пожилых горожан в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Он продлится до 25 февраля 2022 года.

Отмечается, что прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный, а для переболевших COVID-19 и прошедших вакцинацию в течение последних шести месяцев предусмотрены послабления.