Путин поддержал введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября включительно на всей территории страны с сохранением заработной платы. Кроме того, регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут сами ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.
С соответствующим предложением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В складывающихся условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы переломить негативное развитие ситуации", – отметила Голикова, добавив, что регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов.
Ранее Сергей Собянин объявил о введении с 25 октября в Москве домашнего режима для пожилых горожан в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Он продлится до 25 февраля 2022 года.
Отмечается, что прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный, а для переболевших COVID-19 и прошедших вакцинацию в течение последних шести месяцев предусмотрены послабления.
Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: