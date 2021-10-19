Голикова предложила перевести на удаленку невакцинированных граждан старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила работодателям перевести сотрудников старше 60 лет, не привитых от COVID-19, на удаленный режим работы. С такой инициативой она выступила на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По мнению Голиковой, подобная мера необходима, чтобы граждане могли пройти вакцинацию от инфекции.

"Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию", – сказала вице-премьер.

Ранее Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в России.

Ее инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, назвав такие меры борьбы с инфекцией необходимыми.

Голикова также предложила дать регионам со сложной эпидобстановкой возможность ввести нерабочие дни уже с 23 октября. В свою очередь работодателям она порекомендовала предоставить непривитым сотрудникам два выходных, необходимых для прохождения вакцинации от COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 33 740 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 8 060 752 случая заражения инфекцией.

