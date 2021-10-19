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Общество

14:21

Мурашко рассказал об увеличении числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии

общество

Фото: depositphotos/ VitalikRadko

Количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что беременным важно пройти вакцинацию в качестве профилактики болезни, а также для того, чтобы не допустить ущерба здоровью себе и ребенку.

Мурашко также заявил, что в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, примерно у половины заболевших детей наблюдаются клинические проявления. Он отметил, что за счет этого возросла нагрузка на педиатрическую службу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан. Мэр выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.

Для участия в акции "Вакцина – ТВОЙ ключ к здоровью!" москвичам старше 18 лет с полисом ОМС необходимо привиться первым компонентом вакцины или пройти ревакцинацию.

"Это наш город": в Москве разыграют квартиры среди вакцинированных

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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