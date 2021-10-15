Как участвовать в розыгрыше квартир среди привитых от COVID-19 в Москве

С 18 октября в Москве стартует розыгрыш жилья среди вакцинированных от коронавируса граждан. Всего в течение пяти недель разыграют 10 однокомнатных квартир. Рассказываем, кто может принять участие в розыгрыше, а также что для этого требуется.
Кто может принять участие?
В акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" могут участвовать россияне, достигшие 18 лет и имеющие московский полис ОМС. Для этого первый компонент прививки (в том числе при ревакцинации) нужно сделать в срок с 18 октября по 21 ноября 2021 года.
Вакцинироваться нужно в одном из пунктов на территории столицы: в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), частных медицинских организациях (работающих по соглашениям с ДЗМ), в других местах вакцинации или на дому. Там же можно будет зарегистрироваться в конкурсе и получить специальный код.
Когда будет проводиться розыгрыш?
Начиная с 27 октября каждую среду на протяжении пяти недель будут разыгрываться по две однокомнатные квартиры. Таким образом, последний розыгрыш состоится 24 ноября. Информацию о победителях можно будет узнать в эфире телеканала "Москва 24", а также на сайте mos.ru.
Как определят победителей?
Каждую неделю компьютер будет определять двух победителей из списка участников программы, используя технологию алгоритма случайной выборки. После публикации списков победителей организаторы свяжутся с ними и сообщат, как получить приз.
Для получения приза не потребуется сообщать какие-либо данные банковских карт, счетов, уплачивать предварительные взносы или любые другие суммы. Однако победитель акции берет на себя расходы, связанные с налогообложением получаемого им дохода в натуральной форме (квартиры).
Можно ли получить приз деньгами?
Победители розыгрыша не смогут получить денежный эквивалент стоимости квартиры, а также обменять ее с доплатой.
"Вакцина – твой ключ к здоровью!"
В конце апреля 2021 года в столице стартовала программа "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, сделавших первую прививку от COVID-19. По ее итогам более 430 тысяч человек получили подарочные карты номиналом 1000 рублей. Кроме того, с июня пожилым москвичам дарят наборы "С заботой о здоровье", а с 12 октября вместо них могут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.
В июне конкурс "Миллион призов" был расширен на всех москвичей старше 18 лет. Среди участников программы разыграли 45 автомобилей.
По словам Сергея Собянина, за последние недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 20–30% и динамика роста не уменьшается. Поэтому новый конкурс "Вакцина – твой ключ к здоровью!" станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от COVID-19. Мэр столицы подчеркнул, что смертность среди вакцинированных кратно меньше, чем среди тех, кто не сделал прививку.
В первую очередь вакцинация важна для пожилых людей, которые по-прежнему находятся в зоне риска: 80% умирающих от COVID-19 – это люди старше 60 лет, подчеркнул Собянин.