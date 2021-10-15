Как участвовать в розыгрыше квартир среди привитых от COVID-19 в Москве

С 18 октября в Москве стартует розыгрыш жилья среди вакцинированных от коронавируса граждан. Всего в течение пяти недель разыграют 10 однокомнатных квартир. Рассказываем, кто может принять участие в розыгрыше, а также что для этого требуется.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кто может принять участие?

В акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" могут участвовать россияне, достигшие 18 лет и имеющие московский полис ОМС. Для этого первый компонент прививки (в том числе при ревакцинации) нужно сделать в срок с 18 октября по 21 ноября 2021 года.

Вакцинироваться нужно в одном из пунктов на территории столицы: в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), частных медицинских организациях (работающих по соглашениям с ДЗМ), в других местах вакцинации или на дому. Там же можно будет зарегистрироваться в конкурсе и получить специальный код.



Когда будет проводиться розыгрыш?

Начиная с 27 октября каждую среду на протяжении пяти недель будут разыгрываться по две однокомнатные квартиры. Таким образом, последний розыгрыш состоится 24 ноября. Информацию о победителях можно будет узнать в эфире телеканала "Москва 24", а также на сайте mos.ru.

Как определят победителей?

Каждую неделю компьютер будет определять двух победителей из списка участников программы, используя технологию алгоритма случайной выборки. После публикации списков победителей организаторы свяжутся с ними и сообщат, как получить приз.

Для получения приза не потребуется сообщать какие-либо данные банковских карт, счетов, уплачивать предварительные взносы или любые другие суммы. Однако победитель акции берет на себя расходы, связанные с налогообложением получаемого им дохода в натуральной форме (квартиры).



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Можно ли получить приз деньгами?

Победители розыгрыша не смогут получить денежный эквивалент стоимости квартиры, а также обменять ее с доплатой.

"Вакцина – твой ключ к здоровью!"

В конце апреля 2021 года в столице стартовала программа "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, сделавших первую прививку от COVID-19. По ее итогам более 430 тысяч человек получили подарочные карты номиналом 1000 рублей. Кроме того, с июня пожилым москвичам дарят наборы "С заботой о здоровье", а с 12 октября вместо них могут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В июне конкурс "Миллион призов" был расширен на всех москвичей старше 18 лет. Среди участников программы разыграли 45 автомобилей.

По словам Сергея Собянина, за последние недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 20–30% и динамика роста не уменьшается. Поэтому новый конкурс "Вакцина – твой ключ к здоровью!" станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от COVID-19. Мэр столицы подчеркнул, что смертность среди вакцинированных кратно меньше, чем среди тех, кто не сделал прививку.





Сергей Собянин мэр Москвы Конечно, надо беречь себя, выполнять санитарные нормы. Ну и, конечно, надо активно вакцинироваться. Это очень важно для защиты здоровья.

В первую очередь вакцинация важна для пожилых людей, которые по-прежнему находятся в зоне риска: 80% умирающих от COVID-19 – это люди старше 60 лет, подчеркнул Собянин.