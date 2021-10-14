Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

14 октября, 22:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин призвал москвичей активнее прививаться от коронавирусной инфекции, смертность среди вакцинированных значительно меньше, чем среди тех, кто не сделал прививку. Об этом он сообщил в эфире ТВЦ.
"Конечно, надо беречь себя, выполнять санитарные нормы. Ну и конечно, надо активно вакцинироваться. Это очень важно для защиты здоровья", – отметил мэр.
Он уточнил, что, несмотря на то, что в течение шести месяцев эффект от вакцины несколько ослабевает, люди все равно легче переносят эту болезнь, и "смертность среди вакцинированных кратно меньше, чем среди невакцинированных".
Основной проблемой в связи с вакцинацией от COVID-19, считает Собянин, стало то, что среди пожилых людей привилась только треть.
"У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80% умирающих от ковида это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", – добавил мэр.
Также Собянин объяснил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации от COVID-19 определенных групп людей в Москве не имеет смысла.
"Москва первая в нашей стране ввела обязательную вакцинацию для определенных групп населения. Это врачи, учителя, социальные работники и так далее. Огромный пласт людей. И мы не отменяли это решение, поэтому принимать дополнительные решения уже нет никакого смысла", – сказал градоначальник.
По его мнению, следует просто дальше вести работу над тем, чтобы все остальные также продолжали прививаться.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве за последние недели выросла на 20–30%.
Эксперт рассказал, когда Москва выйдет на пик по заболеваемости коронавирусом
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