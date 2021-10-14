Собянин рассказал о сложной ситуации с COVID-19 в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Заболеваемость коронавирусом в Москве за последние недели выросла на 20–30%, сообщил Сергей Собянин.

"За последние недели мы видим прирост на 20–30%, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается", – сказал мэр Москвы в эфире канала ТВЦ.

Собянин призвал горожан соблюдать санитарные нормы и активнее вакцинироваться, отметив, что это очень важно для защиты от инфекции.

"Даже если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает, но мы видим, что люди, даже попадая на больничную койку, легче переносят эту болезнь", – подчеркнул он.

Мэр отметил, что смертность среди вакцинированных пациентов также значительно ниже, чем у непривитых.

Ранее Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан. Всего в течение пяти недель планируется разыграть 10 квартир. Мэр выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.

В первом розыгрыше примут участие граждане, которые прошли вакцинацию с 18 по 24 октября.