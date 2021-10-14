Собянин рассказал о сложной ситуации с COVID-19 в столице

21:48
Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Заболеваемость коронавирусом в Москве за последние недели выросла на 20–30%, сообщил Сергей Собянин.
"За последние недели мы видим прирост на 20–30%, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается", – сказал мэр Москвы в эфире канала ТВЦ.
Собянин призвал горожан соблюдать санитарные нормы и активнее вакцинироваться, отметив, что это очень важно для защиты от инфекции.
"Даже если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает, но мы видим, что люди, даже попадая на больничную койку, легче переносят эту болезнь", – подчеркнул он.
Мэр отметил, что смертность среди вакцинированных пациентов также значительно ниже, чем у непривитых.
Ранее Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан. Всего в течение пяти недель планируется разыграть 10 квартир. Мэр выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.
В первом розыгрыше примут участие граждане, которые прошли вакцинацию с 18 по 24 октября.
Эксперт рассказал, когда Москва выйдет на пик по заболеваемости коронавирусом
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