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16:28

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Какие бонусы полагаются пожилым москвичам за прививку от коронавируса

Подарочный набор или выплата: что полагается пожилым москвичам за прививку
общество

В России около трети населения прошли вакцинацию от коронавируса. Масштабная прививочная кампания развернута по всей стране. Вместе с тем в ряде регионов действует система поощрения для привившихся. Рассказываем, какие бонусы можно получить за вакцинацию в Москве.

"С заботой о здоровье"

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Столичные власти развернули широкую кампанию в поддержку вакцинации среди горожан. С 23 июня по 31 декабря в Москве действует программа поощрения москвичей старше 65 лет. За полную или повторную вакцинацию против коронавируса им предоставляют набор "С заботой о здоровье".

В него включены измеритель артериального давления, пульсоксиметр, витамины, таблетница, набор косметики, медицинские маски и антибактериальный гель.

Кроме того, Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 12 октября пожилые москвичи вместо подарочного набора за вакцинацию могут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Для замены подарка на денежное вознаграждение потребуется подать заявление в любом городском центре социального обслуживания. При себе нужно иметь сертификат на подарочный набор, паспорт и сертификат о вакцинации.

Собянин продлил срок выдачи наборов "С заботой о здоровье" до конца года

"Миллион призов"

Власти в столице также запустили программу "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе". Участниками акции стали москвичи в возрасте от 60 лет с полисом ОМС, которые получили первый компонент вакцины с 27 апреля по 15 августа 2021 года.

Жителям столицы выдавали подарочную карту или промокод на 1 000 рублей. Обменять призовые баллы на поощрения партнеров программы, среди которых есть аптеки, магазины, кафе и другие заведения, они могут до конца года на сайте ag-vmeste.ru.

Помимо этого, в июне в Москве запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет.

В акции могли принять участие горожане, получившие первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля. Каждую неделю среди них разыгрывали по пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей.

При этом в октябре мэр Москвы заявил, что столичные власти намерены вернуться к практике лотерей, потому что она показала хорошие результаты.

"Мили вакцинации"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 13 мая "Аэрофлот" запустил акцию "Мили вакцинации" для поощрения привившихся пассажиров.

Первые 10 тысяч участников программы "Аэрофлот Бонус", прошедшие вакцинацию с 15 мая по 31 декабря 2021 года, получат 10 тысяч миль на счет. Таких бонусов может хватить, например, на полет из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург или Казань.

Сертификат о сделанной прививке со специальным QR-кодом нужно предоставить в офис продаж "Аэрофлота" или направить через сервис "Обратная связь" вместе с подписанным согласием на обработку персональных данных.

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Носатов Иван

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