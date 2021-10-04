Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Столичные власти намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации горожан от коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин.

"В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы", – сказал мэр в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, столичные власти рассматривают подобные лотереи как дополнительную возможность для повышения числа вакцинированных в Москве. Он напомнил, что розыгрыши проводились и среди вакцинированных горожан старшего возраста, чтобы побудить их прививаться против COVID-19.

Мэр также коснулся уровня вакцинации населения города. Так, полностью привились от коронавируса свыше 80% работников сфер образования и здравоохранения. А среди представителей других отраслей, непосредственно работающих с горожанами, полный курс вакцинации прошли 67% работников, 73% привились первым компонентом.

Программа стимулирования вакцинации стартовала в Москве 13 июня. В ней могли принять участие горожане, получившие первый компонент вакцины в период с 14 июня по 11 июля. Каждую неделю среди них разыгрывали по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Между тем для москвичей старше 60 лет была запущена лотерея "Миллион призов". После прививки от COVID-19 жителям столицы выдавали подарочную карту или промокод на 1 000 рублей. Потратить бонусные баллы можно было в магазинах, аптеках или ресторанах партнеров акции.

