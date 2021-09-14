Сенатор оценил идею о предоставлении трех выходных после каждого этапа вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Предоставление трех выходных после каждого этапа вакцинации невозможно в условиях пандемии, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. По мнению сенатора, профильные ведомства не пойдут на внесение изменений в законодательство.
Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился в Совфед и Госдуму с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и других прививок.
Рязанский отметил, что в настоящее время это невозможно.
"Скоро начнутся прививки от гриппа. А там тоже предусмотрена массовая вакцинация. По гриппу установят контрольные цифры для сотрудников общепита, здравоохранения, школ. После, наверное, будут еще какие-нибудь прививки", – приводит слова сенатора РИА Новости.
По словам Рязанского, внесение этого пункта в законодательство не состоится.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил обязательные прививки. Среди них вакцинация от пневмококка и менингококка.
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