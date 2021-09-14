В России предложили предоставлять три выходных дня после вакцинации

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Россиянам следует предоставлять по три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от коронавируса и всех прививок в условиях пандемии, считают в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив.

Письмо с соответствующей инициативой директор ИСИРГИ Максим Петунин направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщает РИА Новости.

"В связи с <...> вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу <...> рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней", – говорится в письме.

В ИСИРГИ отмечают, что предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством, а вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателя или глав регионов России.

"При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", – говорится в письме.

В Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив подчеркивают, что, по мнению врачей и экспертного сообщества, только вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни, однако из-за того, что "многие работодатели не готовы идти на уступки" и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от COVID-19.

"Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета", – считают в ИСИРГИ.

Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице первый компонент вакцины от коронавируса получили уже пять миллионов человек. По ее словам, это практически 50% от всех трудоспособных жителей города.