Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" на сегодняшний день защищает от всех штаммов коронавируса.

"Спутник V" защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют, тем более что сейчас в Москве и на территории РФ фактически циркулирует один штамм", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока нет однозначного ответа, нужно ли менять вакцину при изменении штаммов. По его словам, препарат создавался таким образом, чтобы он защищал от очень широкого ряда штаммов.

Также Гинцбург заявил, что, согласно статистике Минздрава РФ, летальных случаев вследствие вакцинации "Спутником V" на сегодняшний день не зафиксировано.

"Смертельных случаев после вакцинации "Спутником V" на сегодняшний день нет", – сказал он журналистам в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о создании в РФ быстрых тест-систем для обнаружения разных штаммов коронавируса. Она добавила, что они могут определять штаммы "Йота" и "Лямбда", потенциально опасные для распространения по территории России.

До этого Сергей Собянин призвал жителей столицы быть готовыми к разным вариантам развития ситуации по коронавирусу. Градоначальник уточнил, что система здравоохранения адаптирована к новым вызовам, но точные пики пандемии предсказать пока невозможно.

