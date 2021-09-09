В ФМБА рассказали о разработке вакцины от всех видов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разрабатывает вакцину, которая будет защищать от всех видов коронавируса. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям", – отметила она.

Ранее Скворцова рассказала о создании в РФ быстрых тест-систем для обнаружения разных штаммов коронавируса. Она добавила, что они могут определять штаммы "Йота" и "Лямбда", потенциально опасные для распространения по территории России.

До этого Сергей Собянин призвал жителей столицы быть готовыми к разным вариантам развития ситуации по коронавирусу. Градоначальник уточнил, что система здравоохранения адаптирована к новым вызовам, но точные пики пандемии предсказать пока невозможно.

