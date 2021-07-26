Вирусолог объяснил, почему штамм "Дельта" лечится сложнее других

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Достоверной информации о том, приводит ли штамм "Дельта" к более тяжелому течению коронавируса, пока нет, но медикам сложнее лечить заболевание, вызванное этим вариантом COVID-19.

Об этом рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Штамм "Дельта" сложнее лечится, потому что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания. <...> Врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на "уханьском" варианте протоколы хуже работают", – рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

По словам Чепурнова, в такой ситуации важно установить, каким именно штаммом COVID-19 заразился пациент, но, по его словам, обычные ПЦР-тесты не позволяют этого сделать. Тест-системы приходится дополнительно настраивать и проводить расшифровку генома у больных.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) пришли к выводу, что пандемия COVID-19 далека от своего окончания, поскольку во многих городах Европы наблюдается значительный рост числа заражений. Причиной этого в том числе служит распространение особо заразного "Дельта"-штамма коронавируса.