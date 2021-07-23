В ВОЗ оценили вероятность скорого завершения пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) полагают, что пандемия COVID-19 далека от своего окончания, поскольку во многих городах Европы наблюдается значительный рост числа заражений. Об этом сообщается на сайте ECDC.
В совместном заявлении организация отмечается, что в текущий момент Европа "далека от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии". Причиной этого в том числе служит распространение особо заразного "Дельта"-штамма коронавируса.
"Несмотря на огромные усилия государств – членов по вакцинации людей во всем регионе, миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, рискуют попасть в больницу. Хорошая новость заключается в том, что данные ясно показывают: получение полной серии вакцинаций значительно снижает риск тяжелого заболевания и смерти. Когда люди призываются к этому, они должны пройти вакцинацию", – говорится в релизе.
Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику.
Он также предупредил об угрозе появления более опасного, чем "Дельта", штамма коронавируса. По словам Гебрейесуса, это произойдет при наиболее широком распространении инфекции.
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