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Общество

23 июля, 19:24

В ВОЗ оценили вероятность скорого завершения пандемии

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) полагают, что пандемия COVID-19 далека от своего окончания, поскольку во многих городах Европы наблюдается значительный рост числа заражений. Об этом сообщается на сайте ECDC.

В совместном заявлении организация отмечается, что в текущий момент Европа "далека от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии". Причиной этого в том числе служит распространение особо заразного "Дельта"-штамма коронавируса.

"Несмотря на огромные усилия государств – членов по вакцинации людей во всем регионе, миллионы людей остаются непривитыми и, следовательно, рискуют попасть в больницу. Хорошая новость заключается в том, что данные ясно показывают: получение полной серии вакцинаций значительно снижает риск тяжелого заболевания и смерти. Когда люди призываются к этому, они должны пройти вакцинацию", – говорится в релизе.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику.

Он также предупредил об угрозе появления более опасного, чем "Дельта", штамма коронавируса. По словам Гебрейесуса, это произойдет при наиболее широком распространении инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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