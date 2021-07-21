В ВОЗ назвали условие для остановки пандемии и перезапуска мировой экономики

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Вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику, считает директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Такое мнение он выразил в ходе выступления в Токио на 138-й сессии МОК.

"Вместе с МВФ, Всемирным банком и ВТО я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения – до конца этого года, 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику", – приводит его слова ТАСС.

Он также предупредил об угрозе появления более опасного, чем "Дельта", штамма коронавируса. По словам Гебрейесуса, это произойдет при наиболее широком распространении инфекции.

Ранее ВОЗ выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Также эксперты организации порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19, отметив, что беременные подвергаются более высокому риску тяжелого протекания болезни.