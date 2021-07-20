Вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй прививки против коронавируса

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У россиян, которые не приходят на вторую прививку против коронавируса, а получают лишь первую дозу препарата, не сформируется иммунный ответ в достаточной степени. Об этом в интервью радио Sputnik заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет", – сказал он.

По словам вирусолога, получившие только одну дозу вакцины остаются уязвимы, особенно для штамма "Дельта".

"Дело в том, что штамм "Дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. <...> Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80 процентов. Это все равно много", – пояснил Аграновский.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Также эксперты ВОЗ порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. В организации отметили, что беременные женщины подвергаются более высокому риску тяжелого протекания болезни.