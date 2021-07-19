Иммунологи рассказали, какой из двух компонентов вакцин переносится хуже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, какой из двух компонентов вакцин от коронавируса переносится тяжелее.
По словам эксперта, на каждую из двух прививок могут приходиться разные реакции организма.
"Чтобы была аллергическая реакция, в организме должна появиться гиперчувствительность к определенным компонентам препарата. Соответственно, при втором введении это может сработать. Но если это псевдоаллергия, то там это может проявиться и с первого компонента", – рассказал Крючков.
Вероятность реакции организма зависит и от выбранной вакцины, утверждает иммунолог.
"Спутник V" и "Спутник Лайт" очень реактогенные (способны вызывать при введении какие-либо реакции. – Прим. ред.). В то же время от "КовиВака" реакция значительно слабее. А у "ЭпиВакКороны" таких проявлений вообще практически нет. То есть последние две вакцины в принципе значительно легче переносятся что после первого, что после второго компонента", – отметил специалист.
По словам Крючкова, если температура поднялась у человека во время первой прививки, не факт, что это произойдет и после второго компонента. Также эксперту известны случаи, когда первая прививка переносилась тяжело, а вторая не повлекла за собой никаких реакций организма.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 подтвердила, что переносимость прививки от коронавируса разнится в каждом индивидуальном случае. Она подчеркнула, что реакции организма на вакцинацию являются абсолютно нормальными.
"В этом вопросе нет никакой систематизации. Нет логического объяснения, почему у какой-то части людей есть реакция на первую прививку, у кого-то – на вторую, а у кого-то – на первую и вторую. При этом есть часть привитых, у которых нет реакции на оба компонента вакцины", – говорит Ярцева.
У людей в возрасте из реакций чаще всего встречаются сонливость и слабость, сказала терапевт. У более молодых россиян к этому добавляется температура, головная боль и ломота в теле, добавила Ярцева.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации. По его словам, обращаться к медикам нужно, если температура после прививки держится более 24–36 часов.
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