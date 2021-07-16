В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации

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Российское законодательство предусматривает наказание за распространение фейков о вакцинации от коронавируса вплоть до ограничения свободы на три года, рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в последнее время наблюдается увеличение количества публикаций в интернете, содержащих заведомо недостоверную информацию о вакцинации, ее последствиях и о самих препаратах.

"Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации", – заявил Клишас.

Сенатор предупредил, что физическим лицам за совершение таких действий может грозить до трех лет ограничения свободы, юридическим – штраф в размере 1,5–3 миллионов рублей.

Ранее Клишас рассказал, что за использование поддельных QR-кодов для посещения заведений общественного питания может грозить до двух лет лишения свободы. Сенатор добавил, что также ответственность за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может быть административной. В этом случае гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей.

