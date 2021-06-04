Вирусолог развеял 10 популярных фейков о коронавирусе

С января 2020 года в интернете распространилось как минимум 244 фейка о коронавирусе, подсчитали аналитики. Причем речь идет не только о неправдивых новостях, многие из публикаций были связаны с домыслами о COVID-19 и народными рецептами лечения болезни. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в диалоге с Москвой 24 развеял 10 самых популярных фейков, которые проверяли в интернете россияне.



Самые популярные мифы о COVID-19 среди россиян



Миф № 1. Посылки из Китая могут быть опасны

– Нет. Потому что даже при комнатной температуре вирус довольно быстро инактивируется. Исследования, проведенные за год, показали, что крайне маловероятно, что вирус передается через посылки. В этом смысле посылки из России могут быть гораздо более опасны, потому что у нас сейчас эпидемия, а в Китае нет.

Миф № 2. За отказ прививаться уволят

– Нет, прививка – дело добровольное. Однако, если по работе вы должны контактировать с большим количеством людей, здесь могут быть в той или иной степени настоятельные рекомендации привиться. Прививаться нужно всем, но если вы близко контактируете более чем с тремя людьми в день, то просто здравый смысл подсказывает сделать прививку. Могут ли уволить за отсутствие здравого смысла – этого я не знаю.

Миф № 3. Вакцины вызывают бесплодие и другие болезни

– Абсолютно дикий миф, неизвестно откуда взявшийся. Причем даже не наш, а иностранный. Есть исследования, которые показывают, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию.

Миф № 4. Коронавирус – это обычный грипп

– Нет, потому что от коронавируса погибли миллионы людей. И отдаленные последствия от коронавируса, даже если человек выжил, сохраняются у некоторых целый год. Это совершенно другая болезнь и гораздо более опасная.

Миф № 5. Надо употреблять имбирь для лечения и профилактики коронавируса

– Я был бы очень рад, если бы это было так, но, к сожалению, нет никаких данных, что имбирь хоть как-то защищает от вирусных заболеваний. И с научной точки зрения, проверка жизнью тоже показала, что это не так. К сожалению, нет народных средств, которые помогают от коронавируса.

Миф № 6. Надо принимать "Арбидол" для лечения и профилактики коронавируса

– На это лекарство возлагали надежды, но исследования показали, что оно не защищает от коронавируса.

Миф № 7. Бананы заражены коронавирусом

– Во-первых, коронавирус не заражает бананы. Во-вторых, невероятно, чтобы какой-то больной человек собирал бананы, положил их в коробку, дальше их очень аккуратно при охлаждении пересылали, чтобы, "не дай бог, не разрушить вирус". Вирус не любит даже комнатную температуру, он очень быстро разлагается, поэтому передача с бананами невозможна.

Миф № 8. Надо пить чесночную воду

– Как ни странно, это довольно полезный совет, но он не имеет отношения к коронавирусу. Это, скорее всего, снизит заболеваемость атеросклерозом. Холестериновые бляшки образуются с гораздо меньшей вероятностью, если вы употребляете свежий чеснок.

Миф № 9. Вакцина содержит вредные металлы

– Если мы говорим о вакцине "Спутник V", она не содержит вредных металлов. В других вакцинах бывают соли металлов, они невредные, ничего страшного в них нет.

Миф № 10. Надо дышать парами водки

– Вирус инактивируется спиртом, но не парами, а гораздо более высокими концентрациями, которые нанесут здоровью человека гораздо больший вред, чем даже коронавирус. Это известное народное средство тоже не работает.



Проверяйте информацию

Скулачев отметил, что эпидемия коронавируса выявила очевидную проблему современного общества – неумение работать с инфопотоком. "Эпидемия подсветила очень низкую культуру работы с информацией. Люди не умеют анализировать информацию, они склонны верить простым вещам", – говорит вирусолог.

По мнению Скулачева, людям проще пользоваться народными рецептами и верить мифам, потому что это простое объяснение в сложной ситуации. Но в непростых ситуациях не бывает простых решений, подчеркнул специалист.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Интернет – крайне демократичная среда, здесь каждый может поговорить с каждым. Но если речь идет о здоровье и жизни людей, то пользователи, которые транслировали эти мифы, не имели морального права это делать. На их совести сотни тысяч жизней.

Скулачев отметил, что поиск простых решений в интернете касается не только коронавируса, но и любых других заболеваний. По его словам, больные раком зачастую пытаются заняться самолечением вместо того, чтобы пройти курс химиотерапии и онкологическое лечение, ведь это реально повышает вероятность выздороветь. В итоге такие пациенты приходят к врачу, когда уже поздно, указывает эксперт.

Вирусолог напомнил, что информацию в интернете всегда необходимо проверять. "Когда речь идет о жизни и здоровье, задумайтесь, кто дает эту информацию, откуда она. Нужно помнить, что в интернете может написать кто угодно и что угодно", – подчеркнул Скулачев. Необходимо брать несколько источников, искать критику той или иной информации, проверять, после чего уже делать выводы, заключил он.