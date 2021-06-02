Вирусолог назвал главное отличие препарата "КовиВак" от других российских вакцин

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, чем вакцина против коронавируса "КовиВак" отличается от других российских препаратов.
Ранее стало известно, что "КовиВак" уже поступил в московские медицинские учреждения. На данный момент доступно более 3 тысяч доз препарата. Сделать прививку можно будет в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации. По словам гендиректора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, на данный момент рано говорить об уровне эффективности вакцины "КовиВак" – это станет понятно после завершения всех фаз испытаний.
Скулачев отмечает, все вакцины от коронавируса действуют по общему принципу: в организм доставляется безопасный образец вируса, чтобы выработалась защита. Однако отличаются препараты разными способами доставки, подчеркнул Скулачев.
"В случае с вакциной "КовиВак" специалисты смогли накопить большое количество настоящего вируса SARS CoV-2, а потом его убили химическим способом: обработали специальными реактивами, чтобы на 100% уничтожить болезнетворность. Если этот убитый вирус ввести в организм, то на него вырабатывается иммунитет", – пояснил он.
Эксперт отметил, что по этому принципу свои препараты разрабатывали и другие страны – в частности, похожие прививки применяются в Китае и Казахстане.
"Здесь самый главный вопрос – в балансе: можно обработать вирус так, что он будет полностью уничтожен, но при этом внешний вид его будет очень сильно изменен химическими реактивами. Тогда иммунный ответ будет сильно отличаться от ответа на нормальный вирус", – добавил вирусолог.
Собеседник Москвы 24 объяснил, что в отличие от вакцины "КовиВак" в препарате "Спутник V" используется векторный метод, когда белок коронавируса вставляют в безопасный аденовирус человека и вводят его в организм. Он может попадать внутрь клеток, там размножаться, но дальше распространяться не может, подчеркнул Скулачев.
"ЭпиВакКорона" – это полностью синтетическая конструкция, когда на некий носитель "пришивают" маленький фрагмент белка коронавируса, а после прививки вырабатывается иммунитет. Она максимально далека от естественного вида вируса", – заключил специалист.
По последним данным, порядка 25 миллионов россиян сделали первую прививку от коронавируса, при этом число россиян, прошедших полную вакцинацию, составляет уже более 10 миллионов человек. По словам Владимира Путина, чтобы преодолеть пандемию, населению страны необходимо тестироваться на коронавирус и использовать вакцину против COVID-19.
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