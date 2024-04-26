Защита просит Мосгорсуд отменить арест замминистра обороны РФ Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сторона защиты требует от Мосгорсуда отменить постановление Басманного районного суда Москвы об аресте замминистра обороны РФ Тимура Иванова, не возвращая при этом апелляционную жалобу в районный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Таким образом, адвокаты Иванова настаивают на том, что Мосгорсуд должен принять самостоятельное решение по этому делу.

Ранее стало известно, что защита предложит отпустить под залог из СИЗО Иванова. При этом, по словам адвоката Иванова Дениса Балуева, решение о конкретной сумме, которую планирует внести в качестве залога сторона защиты, будет принято ближе к дате рассмотрения апелляционной жалобы.

26 апреля сторона защиты направила в суд апелляцию на арест Иванова, в которой попросила изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Помимо этого, защита замглавы Минобороны будет настаивать на расследовании дела военными следователями, а не гражданскими.

Замминистра обороны РФ задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Суд в Москве арестовал Иванова до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Балуев сообщил, что суд арестовал все счета замминистра обороны.

