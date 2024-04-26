Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Тимура Иванова

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Защита предложит отпустить под залог из СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которого заключили под стражу по делу о получении взятки. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Денис Балуев.

Как он утверждает, решение о конкретной сумме, которую планируется внести в качестве залога сторона защиты, будет принято ближе к дате рассмотрения апелляционной жалобы.

26 апреля сторона защиты направила в суд апелляцию на арест Иванова, в которой попросила изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.

Помимо этого, защита замглавы Минобороны будет настаивать на расследовании дела военными следователями, а не гражданскими, передает ТАСС.

"Защита Иванова настаивает на том, что уголовное дело в отношении него возбуждено не уполномоченным на то лицом, поскольку он является лицом гражданского персонала ВС РФ, замещающим воинскую должность", – объяснили адвокаты.

Сейчас расследованием уголовного дела занимается ГСУ СК РФ. В связи с этим сторона защиты выразила несогласие с вынесенным постановлением районного суда и считает его незаконным, а также подлежащим отмене.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Столичный суд арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны.

