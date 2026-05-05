Татьяна Тарасова рассказала, что планирует вернуться на каток

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что планирует после госпитализации вернуться на каток 7 или 8 мая.

"Чувствую себя нормально. Мне лучше. Что касается моих планов, то скоро уже все пойдут в отпуска, но я планирую уже на этой неделе выйти", – приводит ее слова РИА Новости.

Тарасова была госпитализирована 15 апреля. Причиной стали последствия ОРВИ. Уточнялось, что тренер поступила в реанимацию. Медикам удалось стабилизировать ее состояние.

20 апреля племянник Тарасовой Алексей рассказал, что ее выписали из больницы. Позднее сама Тарасова отметила, что старается делать все необходимое для поддержания нормального самочувствия.