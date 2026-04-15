Заслуженный тренер СССР Тарасова попала в реанимацию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу. Об этом ТАСС сообщил ее племянник Алексей Тарасов.

"Она пока в больнице, лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все нормально", – отметил племянник тренера.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Тарасову доставили в реанимационное отделение. По данным СМИ, наиболее опасный период миновал, и ее состояние стабилизировали. Она находится в сознании. Тарасова продолжает находиться под пристальным медицинским наблюдением в той же палате.

Ранее сообщалось о госпитализации композитора и автора многих советских хитов Раймонда Паулса. Позднее появилась информация, что ему провели операцию, однако музыкант воздержался от подробностей. На данный момент, по словам Паулса, он чувствует себя "средне".

